محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 وفيات جديدة و102 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إنها سجلت سجلت تعافي 26 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن إجمالي أعداد الوفيات جراء الوباء، ارتفع إلى 126 وفاة، فيما بلغت الإصابات 1763 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين من الوباء 203 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: 8 وفيات و102 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.