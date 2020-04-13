إيقاف مدير مدرسة ومعلم جمعا أموالاً مقابل أبحاث الطلاب في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قرر محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، إيقاف مدير مدرسة بإدارة أبو المطامير التعليمية، ومعلم لغة عربية في إحدى مدارس إدارة أبو حمص التعليمية ٣ أشهر عن العمل، مع إحالتهم للنيابة الإدارية، لجمع مبالغ مالية من طلاب بغرض عمل المشاريع البحثية واستخراج الأكواد لهم.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والتي طالب خلالها، باتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهما ليكونا عبرة لغيرهما ممن يفكر في ارتكاب مثل تلك الأمور التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سبق للمديرية إصدار الأمر الإداري رقم 33 بتاريخ 12 /4 /2020 والذي يتضمن حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب تحت مسمى عمل بحث لهم أو استخراج أكواد أو رقم سري.​