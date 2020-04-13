"التعليم": 570 ألف طالب أدوا امتحان رياضيات أولى ثانوي إلكترونيًا بنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة الرياضيات إلكترونيًا في اليوم السادس من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن 577 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي، نجحوا في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

ويعد الامتحان تدريبًا عمليًا للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.