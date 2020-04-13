مسح ٤ آلاف عينة لمشتبه في إصابتهم بكورونا في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
أعلن مدير إدارة المعامل بصحة الأقصر، الدكتور محمد عبد الهادي، إجراء مسح لقرابة أربعة آلاف عينة حتى الآن، منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الأقصر.
وأوضح عبد الهادي أن إدارة المعامل جهزت ودربت فرق خاصة متحركة من فنيين المعامل على كيفية عمل المسحة، حيث قاموا بالانتشار السريع فور ظهور أول حالات مصابة لعمل المسحات العشوائية للنزلاء والعاملين في جميع الفنادق العائمة والثابتة، كما تم إرسال فرق ثابتة مقيمة مع فريق العزل الطبي علي الفنادق المعزولة سابقًا.
وأشار عبد الهادي إلى أن الفرق تعمل الآن على أخذ المسحات المستمرة من الحالات الحرجة بالمحافظة والفرق الطبية والعاملين بجميع المستشفيات، حيث تم إجراء المسح في مستشفيات الأقصر العام وأرمنت التخصصي والأقصر الدولي، وما يقرب من أربعين فرد من العاملين بالإسعاف، مؤكدًا أن هذا المسح مستمر بشكل دوري للعاملين لحين انتهاء الوباء من البلاد.
ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم إرسال وتدريب فريق للعمل على جهاز ال pcr المرسل من قبل الوزارة إلى مستشفى الحميات بالأقصر لتسهيل وسرعة عمل تحاليل فيروس كورونا بدلاً من إرسالها للمعامل المركزية.
وأضاف أنه تم الدفع بمعمل وفريق مقيم بنزل حالات العزل السلبي بالطود، المقرر فتحها خلال ساعات بناء على تعليمات رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.
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