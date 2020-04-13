فرنسا تسجل 566 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل 566 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليقترب إجمالي الوفيات من 14400 حالة في البلاد.
وأكدت الوزارة أن عدد الإصابات الكلي في البلاد قد ارتفع إلى 95403 حالات، منهم 31826 في المستشفيات في حالة حرجة، وحوالي 34% من مرضى المستشفيات تحت سن الـ60.
وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون، إن الأرقام المتعلقة بعدد الوافدين الجدد اإلى العناية المركزة تُظهر تحسناً طفيفاً في الوضع لكنه حذّر في نفس الوقت معتبراً أن الوباء ما زال منتشراً في البلاد.
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