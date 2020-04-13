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20 حالة وفاة و69 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الاثنين، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى  1983 ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع العدد

الإجمالي للوفيات إلى 313 حالة، أما إجمالي حالات الشفاء فقد بلغ 601.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الأطباء ممن قضوا شهرين في مواجهة تفشي فيروس كورونا، سيستفيدون من

احتساب عام خبرة في سنوات التقاعد، مؤكدا استعداده الذهاب إلى أقصى ما يمكن لتلبية احتياجات الكادر الطبي في البلاد.

وأكد تبون بوقت سابق أنه ستتم إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية والعمل على تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع.

وتتصدر الجزائر الدول العربية من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 313 حالة حتى الآن.

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