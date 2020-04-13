10 حالات جديدة لكورونا بالسودان ..وتطبيق حظر التجوال بالخرطوم

أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 29 حالة، وهي أعلى نسبة تسجل في هذا البلد دفعة واحدة ، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن إحدى الحالات توفيت وهي لأجنبي، أما بقية الحالات فهي لسودانيين،وسجلت كلها في الخرطوم ما عدا واحدة في ولاية نهر النيل، وأكد أن 5 من الحالات العشر الجديدة سجلت لدى مخالطين.
يذكر أن السودان أعلن اليوم حظرا كاملا للتجول في ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع تبدأ من السبت المقبل.
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