تأكيدات علي قدرة الاقتصاد الفلسطيني للتعافي من أضرار كورونا

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، من آثار تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد في فلسطين، ولاسيما قطاع السياحة الذي سيكون أكبر الضحايا، مشيرا إلى أن إنعاش الاقتصاد ممكن، مع الوقت ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وشدد على قدرة هذا الاقتصاد على التعافي
وقال: "تتم معالجة جميع المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، مجانا. وستقدم الحكومة مساعدات مالية لـ30 ألف عاملخسروا وظائفهم وعملهم خلال الأزمة، وستقدم الحكومة كذلك مساعدات لـ116 ألف عائلة بقيمة 137 مليون شيكل".
وذكر اشتيه أن موازنة الطوارئ الفلسطينية تعاني من عجز مالي قدره 1.4 مليار دولار وقال: "هناك 19 ألف عامل فلسطيني يبيتون في إسرائيل، ويجري الترتيب مع الجانب الآخر لعمل فحوصات لهم هناك أو عند عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية".
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