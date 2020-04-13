وفيات كورونا تتزايد مجددًا في إيطاليا وتراجع الإصابات

تزايد عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، اليوم الاثنين، بعدما سجلت البلاد 566 حالة وفاة ارتفاعًا من 431 أمس الأحد، لكن عدد الإصابات الجديدة تباطأ إلى 3153 من 4092، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت وكالة الحماية المدنية، إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في الحادي والعشرين من فبراير

ارتفع إلى 20465. يعد ذلك ثاني أعلى عدد وفيات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما يعد عدد الإصابات الجديدة المضافة اليوم، هو الأدنى منذ السابع من أبريل. بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة رسميًا 159 ألفًا و516 حالة، وهو ثالث أعلى عدد

عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

كان هناك 3260 شخصًا في العناية المركزة، اليوم، مقابل 3343 يوم الأحد، وهو الانخفاض اليومي العاشر على التوالي. من بين إجمالي الإصابات تعافى نحو 35 ألفًا ارتفاعًا من 34 ألفًا في اليوم السابق.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.880 مليون إصابة، بينهم 117 ألف حالة وفاة، ونحو 440 ألف حالة شفاء.