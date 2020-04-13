أعلنت الحكومة العراقية إجلاء 447 من رعاياها العالقين في ماليزيا والسعودية، عقب يومين من قرارها فتح الأجواء وتسيير رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الخارج ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت وزارة النقل إنه "تم صباح اليوم الاثنينإجلاء 275 عراقيا عالقا في ماليزيا، و172 في السعودية".
وأقرت السلطات العراقية، خطة تهدف إلى إعادة المواطنين الراغبين بالعودة بعد تعليق حركة الطيران بين الدول إثر تفشي فيروس
وأعلن مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى جاسم مؤخرا، عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي.
وأوضح أن "العائدين سيخضعون لإجراءات الفحوصات الطبية والحجر الصحي اللازمة لهم لغرض التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا من قبل اللجان المختصة المتواجدة في جميع المطارات العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يجلي مواطنيه العالقين في السعودية وماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.