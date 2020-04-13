أردوغان يعلن حظر التجوال يومي السبت والأحد القادمين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، حظر التجول يومي السبت والأحد المقبلين في البلاد لتجنب الفوضى، مشيرا إلى أن تركيا تحرز تقدما مهما في السيطرة على جائحة كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال أردوغان إن تركيا لا تعاني مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنيها، لافتا إلى أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل فرض حظر التجول نهاية الأسبوع وكلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن أنقرة أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة ومستمرة في الأيام المقبلة.

ولفت أردوغان إلى أنه رفض استقالة وزير الداخلية وطلب منه الاستمرار في منصبه.