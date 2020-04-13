روسيا.. التوصل إلى علاج لـ«كورونا» سيتم اختباره قريباً

أعلن خبراء روس عن توصلهم إلى علاج لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» سيتم اختباره قريباً.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن «شركة روسية تمكنت من ابتكار دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا تم إنتاج الدفعة الأولى منه وهي تخضع للاختبارات الطبية».

وأضاف أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوماً.. ونحن بانتظار تقديم وثائق الابتكار من الخبراء، وسيتم خلال فترة قصيرة تقييم نتائج الأبحاث الأولية".

جدير بالذكر أن عدد المصابين بكورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف مصاب توفي منهم 148 شخصاً.

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