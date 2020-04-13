أكثر من 20 ألف وفاة بـ«كورونا» في إيطاليا

تجاوزت إيطاليا، اليوم الاثنين، سقف عشرين ألف وفاة بفيروس كورونا وفق آخر حصيلة رسمية، مع تسجيل تراجع في عدد المرضى الموجودين في العناية المركزة لليوم العاشر على التوالي.

وأظهرت أرقام الدفاع المدني تسجيل 566 وفاة إضافية في 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى عشرين ألفاً و465، فيما بلغت حصيلة الإصابات 159 ألفاً و516 بارتفاع قدره 3153 إصابة، مقارنة بيوم الأحد.

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