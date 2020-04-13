ترامب: أنا من يقرر موعد إنهاء الإغلاق وليس حكام الولايات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه هو من يتخذ قرار إعادة فتح الاقتصاد وإنهاء الإغلاق وليس حكام الولايات.

وكان قرار الإغلاق قد اتخذ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب، في تغريدة على موقع تويتر «إنه قرار رئيس البلاد... الإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر».

وأضاف «سأتخذ قريبا قرارا بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين».

ووضع حكام ولايات وعمد مدن في الولايات المتحدة خططا لتقليص خطر الإصابات بالفيروس.

وقالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام إن 25 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في ولايتها حتى قبل عدة أيام كانت بين السكان الأصليين، الذين يشكلون 6 بالمئة فقط من سكان الولاية.

وقالت لوجان: «نحن نسعى لوضع استراتيجية إقليمية لدعم قيادة شعب نافاجو بين ولايات يوتاه واريزونا ونيوميكسيكو».

وأوضحت أن «الجهود التي بذلت حتى الآن تشمل إقامة مستشفيات ميدانية ومراكز حجر صحي وتوصيل الغذاء بوساطة الحرس الوطني».

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