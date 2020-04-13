بريطانيا تسجل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت بريطانيا 717 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 11329 الحصيلة الإجمالية لوفيات الوباء في المستشفيات البريطانية، وفق ما أعلنت الاثنين وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 88621 منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي البريطانية.