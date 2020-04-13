بوتين: الأسابيع المقبلة حاسمة في معركة وقف تفشي «كورونا»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في معركة وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الرسمي، أن وضع انتشار الفيروس في روسيا يتفاقم.

وأكد بوتين أن الموقف يتغير باستمرار، وأن البلاد قد تستعين بموارد وزارة الدفاع لمواجهة الأزمة إذا تطلب الأمر ذلك.

وأشاد الرئيس الروسي، خلال الاجتماع المخصص لوضع الفيروس في البلاد، بجهود بلاده في مواجهة الوباء.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن بوتين القول إن البلاد تمكنت حتى الآن من التعامل مع فيروس كورونا بصورة فعالة.

وأضاف أنه من أجل الاستمرار في الكفاءة نفسها في التعامل مع الفيروس خلال الأيام المقبلة، سيتعين على روسيا اتخاذ إجراءات معينة.

وأطلقت مدينة موسكو، اليوم الاثنين، نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية.

وسجلت 2558 حالة جديدة اليوم، لتبلغ الحصيلة الرسمية 18,328 إصابة و148 حالة وفاة، معظمها في موسكو.

ويمكن الحصول على هذه الأذونات عبر تقديم طلب إلكتروني على موقع البلدية، وتشمل التنقلات بالسيارة أو وسائل النقل العام للتوجه على سبيل المثال إلى العمل أو الطبيب أو المنزل الريفي. ويتحتم على سكان موسكو إبرازها لدى الرقابة وإلا سيتعرضون للغرامة.

وسيتمكن سكان موسكو من التنقل سيراً بحرية للتوجه إلى السوبرماركت أو لإخراج كلابهم. لكن البلدية حذرت من أنها ستشدد النظام عند الضرورة ليشمل هذه التنقلات أيضاً حتى ضمن الحي السكني.