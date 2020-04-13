ليبيا.. حكومة الوفاق تعلن سيطرتها على خمس مدن غربي طرابلس

أعلنت قوات الحكومة الليبية، اليوم الاثنين، سيطرتها على خمس مدن غربي العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" قوله، إن قوات الوفاق "تمكنت من السيطرة على مدن صرمان وصبراته والعجيلات والجميل ورقدالين غربي طرابلس، كجزء من العملية العسكرية التي أطلقتها اليوم.

وأضاف أنه بتحرير المدن المذكورة "تكون قواتنا قد أحكمت سيطرتها على الطريق الساحلي إلى غاية زوارة الحدودية مع تونس".

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وأشار المجعي إلى أن سلاح الجو لا يزال يستهدف آليات مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي انسحبت من المدن المحررة.

ولفت المجعي إلى أن "تحرير قاعدة الوطية الجوية سيكون من ضمن عملية التحرير التي انطلقت لاستعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراته، لإحاطتها بالمدينتين".

وصباح الإثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينتي صرمان وصبراته من مليشيات حفتر غربي طرابلس.



