خطر يهدد نيويورك جراء نفاد مسحات فحوص “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 أبريل 2020 07:13 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 أبريل 2020 07:13 مساءً - مشاركة

تواجه نيويورك خطر نفاد مسحات فحوص “كوفيد-19وعليها أن تجري الفحوص فقط للمرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات، وفقا لما أعلنته صحة المدينة في مذكرة لمقدمي الرعاية الصحية في نهاية الأسبوع.

وقالت مذكرة الصحة الصادرة يوم 11 أبريل”فيما يستمر تناقص إمدادات مسحات الفحوص، هناك احتمال حقيقي أن تنفد من المستشفيات بالكامل”.

وأضافت المذكرة “حاليا، تجدر الإشارة لمقدمي الرعاية الصحية بفحص المرضى المنقولين فقط إلى المستشفيات للحفاظ على الموارد المطلوبة لتشخيص المرضى والتعامل بشكل مناسب مع أولئك الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة”.

جاء التحذير وسط مناشدات متكررة من مدينة نيويورك ومسؤولي الولاية لكي تجري الحكومة الفيدرالية فحوصا واسعة النطاق للانتقال إلى مرحلة الاحتواء في تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 560 إصابة، فيما وتجاوت الوفيات 20 ألف حالة، وفق آخر الإحصائيات.