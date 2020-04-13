العثماني للمغاربة العالقين بالخارج: هناك ترتيبات وتحضيرات واستعدادات للعودة ولكن صبروا معنا

وسط تفاقم أزمة المواطنين المغاربة العالقين بالخارج، بعد اتخاذ المغرب لقرار توقيف الرحلات الخاصة بالمسافرين منذ 13 من شهر مارس الماضي، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، للحديث عن التدابير، التي تنوي الحكومة اتخاذها للتنفيس من الأزمة.

ووجه العثماني كلمته للمغاربة العالقين بالخارج، في حديثه خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، وقال لهم إن البلاد في وضع استثنائي، مبشرا بـ”ترتيبات، وتحضيرات، واستعدادت للعودة”، داعيا إياهم للصبر بالقول “صبرو معنا”.

وتحدث العثماني عن التدابير، التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من أزمة المغاربة العالقين في الخارج، من خلال التكفل بهم وإيوائهم، وتوفير الدواء لبعض الحالات، وتجنيد أطر طبية لضمان الرعاية الصحية لهم، كما أكد أن الحكومة تكفلت بمصاريف دفن عدد من المغاربة بالخارج.

يذكر أن حقوقيين وجهوا مراسلة إلى العثماني، مطالبين بتدخله من أجل إجلاء المغاربة العالقين بالخارج، وفي المدينتين السليبتين، سبتة، ومليلية.