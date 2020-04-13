“سامسونغ المغرب” تتكيف مع حالة الطوارئ الصحية وتعزز آلياتها الرقمية

في سياق حالة الطوارئ الصحية التي تمّ الإعلان عنها في 20 مارس، والمرتقب استمرارها إلى غاية 20 أبريل، قالت شركة سامسونج المغرب، إنه ولتكون أكثر قرباً من بزنائها وتدعمهم على أفضل وجه خلال هذه الفترة، عملت على تعزيز أجهزتها عبر الإنترنت من خلال ثلاث مبادرات نوعية.

ويتعلق الأمر بتمديد مدة الضمانة على منتجاتها حتى 20 ماي 2020، وإطلاق خدمة ما بعد البيع عن بعد، وتوفير منتوجاتها بكمية كافٍية لدى شركائها من المنصات التجارة الإلكترونية.

وأوضحت الشركة، أنه، و”منذ بداية هذه الأزمة غير المسبوقة، قامت سامسونج المغرب بعدة إجراءات لتسهيل وصول زبنائها لجميع الخدمات والمنتوجات، دون مغادرة منازلهم، حفاظا على صحتهم ودعما لجهود السلطات للحد من انتشار الوباء”.

وأقدمت الشركة على “تمديد مدة الضمان على المنتوجات، و توفير خدمة ما بعد البيع عن بعد من اجل راحة بال الزبناء”.

وقررت الشركة تمديد ضمان منتوجاتها إلى غاية 20 ماي 2020 لكل الضمانات التي تنتهي بين 15 مارس 2020 و19 ابريل 2020.ولأجل تمكين زبنائها من الإستفادة الكاملة من أجهزتهم سامسونج، وضعت الشركة خدمة ما بعد البيع عن بعد، عن طريق الإنترنت، والتي تمكن من التشخيص والإصلاح في حالة حدوث عطب، دون إضطرار الزبناء لمغادرة منازلهم، و ذلك عن طريق الاتصال بالرقم 0801002255 أو عبر الواتس آب على الرقم 0678997030، أو على خدمة الدردشة:

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http://livechat.support.samsung.com/Customer_new/N_AFRICA

وأوضحت الشركة، أنه، “عندما يتصل الزبون بالخدمة فهو يفسح المجال للتقني كي يصل إلى الجهاز المعني مباشرة عبر نظام مؤمن برمز سري”، وتتيح هذه المنظومة لتقنين مدربين تدريباً خاصا للوصول الى الأجهزة التي بها أعطاب، لتشخيصها وإصلاح تلك المتعلقة بمشاكل البرمجة أو تعديل الأجهزة أو إعدادها.

يتم الوصول إلى الهواتف و التلفزات عن طريق كامراتها الخاصة، ويستعمل الهاتف كوسيلة للوصول الى باقي الأجهزة المنزلية.

وقال الشركة أيضا، إنه “منذ بداية الحجر الصحي، عززت وجود جميع منتجاتها عند شركائها من بين منصات التجارة الإلكترونية، كما أضافت شريكاً جديداً إلى اللائحة، من خلال توقيع شراكة دخلت حيز التنفيذ في فاتح أبريل، من أجل منح زبنائها حرية أكبر في الاختيار”.