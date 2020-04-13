تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في معمل للقمرون في طنجة

سجل معمل للقمرون في طنجة، حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، في أقل من 24 ساعة، وهو ما خلق حالة هلع، واستنفار بين مستخدمي المعمل، وطاقمه الإداري.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الحالتين المسجلتين في مصنع “القمرون” تعودان إلى سيدتين تشتغلان في الوحدة الصناعية، الموجودة في المنطقة الصناعية العوامة المجد، علما أن قطاع النسيج سجل 3 حالات إصابة بالفيروس، قبل 24 ساعة.

وأضافت نفس المصادر أن إحدى المصابتين في عقدها الرابع، أحست بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فتم نقلها إلى مستشفى “دوق دو طوفار”، حيث تم تأكيد إصابتها بالوباء بعد إخضاعها للفحوصات المخبرية.

وتم وضع 20 شخصا من المخالطين للمصابتين، رهن تدابير الحجر الصحي، للاشتباه في إصابتهم بالفيروس، إلى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، علما أن المناطق الصناعية في طنجة سجلت إصابة 16 شخصا بالفيروس، خلال الأيام الماضية.