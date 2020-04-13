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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يعلن انتهاء أسوأ جائحة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
صورة أرشيفية
قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، إن "أسوأ" أزمة لفيروس كورونا قد مرت في الولاية، حيث أظهرت الأرقام تباطؤًا حادًا في حالات دخول المستشفيات.
قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، إن "أسوأ" أزمة لفيروس كورونا قد مرت في الولاية، حيث أظهرت الأرقام تباطؤًا حادًا في حالات دخول المستشفيات.
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