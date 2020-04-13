حاكم نيويورك يعلن انتهاء أسوأ جائحة لفيروس كورونا

الإثنين 13 أبريل 2020

صورة أرشيفية

قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، إن "أسوأ" أزمة لفيروس كورونا قد مرت في الولاية، حيث أظهرت الأرقام تباطؤًا حادًا في حالات دخول المستشفيات.

قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، إن "أسوأ" أزمة لفيروس كورونا قد مرت في الولاية، حيث أظهرت الأرقام تباطؤًا حادًا في حالات دخول المستشفيات.