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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن وثائق سرية عن "وحشية" النظام التركي ضد الأكراد والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
تتكشف الوحشية التي يمارسها النظام التركي ضد الأكراد.
حيث أفادت وثائق عسكرية سرية تركية بـ"وحشية" النظام التركي ضد الأكراد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 12 ألف كردي خلال عام في الفترة من يوليو/تموز 2015 إلى يونيو/حزيران 2016.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، الذي نشر الوثائق المسربة، أن انهيار محادثات السلام التي استمرت عامين ونصف العام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في شهر يوليو/تموز 2015، أحيت الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ الثمانينيات.
وفقاً للأرقام السرية، التي تضمنتها إحدى الوثائق المؤرخة في 30 يونيو/حزيران 2016 والتي أعدها الجيش التركي، قُتل نحو 8 آلاف شخص وأصيب 4 آلاف آخرون، بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني والمدنيين على أيدي قوات الأمن خلال ذلك العام
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