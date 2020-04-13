أردوغان يعلن حظر التجول في البلاد لمدة يومين

الإثنين 13 أبريل 2020

أردوغان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، حظر التجول في البلاد من ليل الجمعة حتى ليل الأحد القادم من نهاية هذا الأسبوع.

وقال أردوغان: "أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتبارا من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 أبريل وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 أبريل".

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وأشار أردوغان في تصرحاته التي نقلتها "الأناضول" إلى أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة من قبل الحكومة، وأن فرض حظر التجوال مستمر في نهاية الاسبوع كلما اقتضت الحاجة لذلك.

ونوه الرئيس التركي إلى أن البلاد لا تعاني من مشاكل في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنينا، مشيرا إلى أن الكوادر الطبية تحرز تقدما في السيطرة على الجائحة.

ورفض الرئيس التركي استقالة وزير الداخلية وطلب منه الاستمرار في منصبه، مبينا أن تركيا قد أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة وأن هناك مساعدات جديدة في الأيام القادمة.

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