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مقتل جندي عراقي في هجوم لداعش بكركوك

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 أبريل 2020

قالت مصادر عسكرية عراقية، الإثنين، إن جنديا عراقيا قتل وأصيب 4 آخرون، بينهم آمر (قائد) فوج بالجيش العراقي في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي، جنوبي مدينة كركوك/250 كم شمالي العاصمة العراقية بغداد.

 

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر قولها: "إن قوات عسكرية كانت تقوم بمهام تمشيط في وادي الشاي جنوبي كركوك لتعقب الجماعات المسلحة من تنظيم داعش واشتبكت مع قرابة 40 عنصرا من التنظيم، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين، بينهم آمر فوج بالجيش العراقي".

 

 

وتشن القوات العراقية والشرطة الاتحادية بين الحين والآخر عمليات عسكرية لتعقب عناصر تنظيم داعش التي تنشط في مناطق متفرقة من محافظة كركوك رغم الإعلان في نهاية عام 2017 عن القضاء على التنظيم عسكريا في العراق.

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