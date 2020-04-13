شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في كندا إلى 734‎ والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 صورة أرشيفية Advertisements أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بنحو تسعة بالمئة ليصل إلى 734.

وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق البلاد (1500 بتوقيت جرينتش)، ارتفع إجمالي عدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 24804. وكان عدد الوفيات بلغ حتى التوقيت ذاته بالأمس 674، بينما بلغ عدد الإصابات 23719.

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