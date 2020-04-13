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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب تجمع أكثر من 212 مليون دولار في الربع الأول من العام والان مع التفاصيل
الإثنين 13 أبريل 2020
ترامب
أعلنت اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري الأمريكي اليوم الإثنين أن اللجنة وحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب جمعتا أكثر من 212 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ويشير بيان اللجنة بشأن جمع التبرعات إلى أن حملة ترامب ما تزال تمضي قدما في تعزيز رصيدها رغم وجود أزمة صحية بالبلاد عرقلت حياة الأمريكيين بشكل كبير وأدت لإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وجمعت حملة ترامب واللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري أكثر من 63 مليون دولار في مارس آذار وهو الشهر الذي تسارعت فيه وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد مما دفع الولايات والسلطات المحلية لمطالبة ملايين الأمريكيين بالبقاء في منازلهم.
وذكرت اللجنة أن جمع الأموال يساهم في تمويل عملياتها الميدانية والتي تجري بأكملها حاليا عبر الإنترنت.
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