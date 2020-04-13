شكرا لقرائتكم خبر عن 10000 وفاة بفيروس كورونا في نيويورك والان مع التفاصيل

الإثنين 13 أبريل 2020 تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الاثنين عشرة الاف وبلغت عشرة الاف و56 وفاة وفق ما اعلن الحاكم اندرو كومو مع تسجيل 671 وفاة اضافية في الساعات ال24 الاخيرة.

وتبقى المنطقة المذكورة الأكثر تضرراً بالوباء في الولايات المتحدة رغم أن الحاكم أفاد أن تباطؤه في ولاية نيويورك يتأكد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10000 وفاة بفيروس كورونا في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.