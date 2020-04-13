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المليشيا ترفع من خروقاتها بقصف أحياء ومواقع المشتركة بالحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 13 أبريل 2020

رفعت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة،حيث كثفت المليشيات من قصفها على الأحياء والقرى السكنية ومواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة.

 

وقال مصدر عملياتي في القوات المشتركة، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية في مديريتي حيس والتحيتا بقذائف الهاون وقذائف الاربي جي وبسلاح الدشكا وعيار البيكا والقناصة وعيار 12,7 5, 14.

 

 وأشار المصدر أن القرى السكنية في منطقة الجبلية نالت نصيباً من الخروقات الحوثية بعدد من قذائف الهاون عيار 82 وقذائف الأر بي جي.

 

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وأفاد المصدر أن عملية القصف خلفة حالة من الذعر والهلع والخوف في أوساط المدنيين القاطنين بمنازلهم في تلك المناطق.

 

وأكد المصدر أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة والجاح بعشرات قذائف المدفعية بالإضافة إلى رماية بمختلف العيارات.

 

كما أكد التزام القوات المشتركة بوقف إطلاق النار الشامل،وضبط النفس في خطوط الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات.

 

 وكان التحالف العربي قد أعلن الأربعاء الماضي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس .

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