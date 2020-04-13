شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تثمن التوصل إلى اتفاق سياسي في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان لوزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو :"إن الولايات المتحدة ترحب بتوصل الزعماء السياسيين إلى توافق في الآراء بشأن تشكيل الحكومة، وتأمل أن تضع الحكومة الجديدة مصالح العراق أولاً وتفي باحتياجات الشعب العراقي"، مؤكداً دعم بلاده لحق الشعب العراقي للحصول على إصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة للوصول إلى عراق ذي سيادة ومزدهر .
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