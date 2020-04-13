شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري : كورونا "تحت السيطرة" والان نبدء بالتفاصيل
وقال تبون لدى جولة معاينة لمستشفيات بالعاصمة الجزائرية مخاطبًا الكوادر الطبية "إننا نتحكم في الوضع وقد واجهنا هذا المرض بفضل الإيمان والإرادة"، معلنًا عن إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية والعمل على تحسين ظروف الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي، مثمنًا جهود الجميع في مجابهة وباء كورونا.
وأحصت وزارة الصحة الجزائرية، حتى أمس الأحد، 1914 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ووفاة 293 شخصاً.
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