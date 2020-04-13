كورونا المستجد: عاود الظهور في تحاليل مرضى متعافين بكوريا الجنوبية

- كورونا يهاجم جهاز المناعة على طريقة الإيدز وتحديد أجسام مضادة تقضي على الفيروس

ـ إجراء دراسة سريرية دولية للعلاج في السعودية وتسجيل 212 إصابة جديدة في البحرين

ـ الكويت تعد لعملية إجلاء لمواطنيها حول العالم وحالات شفاء جديدة بقطر

ـ طيران الإمارات تعلن تشغيل رحلات محدودة والعراق يواصل إعادة رعاياه بالخارج

ـ الأردن يمدد إغلاق الهيئات الحكومية والمدارس وشفاء رضيعة في المغرب

ـ مصر تتخطى ألفي إصابة والسودان يحظر السفر بين المدن والولايات

ـ آلاف الفلسطينيين يفقدون أعمالهم وإسرائيل تعزل مناطق اليهود المتشددين

ـ أرقام مرتفعة جدا للوفيات والإصابات بأميركا و4585 وفاة في إيران

ـ أدنى عدد وفيات منذ 19 مارس بإيطاليا وبعض الإسبان يعودون لأعمالهم

ـ غالبية الألمان يعارضون تخفيف القيود وارتفاع الوفيات في فرنسا

ـ 97 وفاة جديدة في تركيا ونيوزيلندا واستراليا لا تدرسان تخفيف القيود حاليا

ـ تسجيل ارتفاع يومي قياسي في حالات الإصابة بروسيا

ـ عودة الإصابات في الصين لما كانت عليه قبل 6 أسابيع

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

اكتشف علماء أن فيروس كورونا المستجد، يهاجم خلايا المناعة على طريقة الإيدز ويعمل على قتل الخلايا القوية. ووفقا لما نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج” الصينية، يهاجم الفيروس جهاز المناعة البشري ويسبب أضرارا مماثلة لتلك التي تم اكتشافها لدى مرضى فيروس نقص المناعة. وفوجئ العلماء أن الخلية الليمفاوية التائية التي تلعب دورا هاما في جهاز المناعة، أصبحت فريسة لفيروس كورونا. بدورها، كشفت منظمة مراكز السيطرة على الأمراض المعدية في كوريا الجنوبية، أن العلماء استطاعوا تحديد العشرات من خلايا الأجسام المضادة القادرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد19″.

وأعلنت المنظمة في بيان “إن المركز الكوري الجنوبي وبالتنسيق مع شركة “Celltrion” للأدوية استطاعت تحديد نحو 30 خلية مضادة قادرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد”، وحتى إعداد الخبر، أصيب أكثر من مليون و863 ألف شخص حول العالم بالمرض وتوفي قرابة 116 ألفا بالفيروس.

خليجيا، وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، على إجراء دراسة سريرية دولية في 5 مستشفيات داخل المملكة تحمل عنوان “مشروع البحث العالمي للعلاجات الإضافية لمرضى “كوفيد 19″. من جهتها، أعلنت وزراة الصحة السعودية تسجيل تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفـــع إجمــالي الحــالات إلى 4934 حالة. بدورها، تعمل الحكومة الكويتية على خطة من أجل إجلاء مواطنيها من الخارج، وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية فسوف تكون عملية الإجلاء من دول عربية وغربية، وعلى مدار 7 أيام و3 أيام أخرى للرحلات الإضافية. وقد أعلنت وزارة الصحة الكویتیة تسجیل 66 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 1300.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في ممكلة البحرين تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مضيفة انه تم إجراء 3321 فحصا استباقيا في مناطق مختلفة من الممكلة. بدورها، أعلنت وزارة الصحة في دولة قطر تسجيل 252 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 59 حالة شفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر الى 334 حالة. وفي دولة الإمارت العربية المتحدة أعلنت شركة طيران الإمارات تشغيل رحلات ركاب لأكثر من وجهة، وذلك بعد أسابيع من وقف حركة الطيران على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد عبر أغلب دول العالم. الى ذلك، أعلنت وزارة النقل العراقية، تسيير رحلات استثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية ومصر. وفي وقت سابق نظمت وزارة النقل رحلات استثنائية إلى الهند وروسيا، لإعادة المئات من العراقيين العالقين في الخارج.

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وفي الأردن، قال المتحدث باسم الحكومة إن المملكة مددت إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري لوقف تفشي فيروس كورونا. وأضاف أمجد العضايلة أن رئيس الوزراء عمر الرزاز اتخذ هذا القرار في ضوء “التطورات والتوصيات” المتعلقة بالوباء. من جهته، سجل لبنان انخفاضا قياسيا، في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد المصابين الجدد شخصين فقط، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 632.

وفي المغرب غادرت رضيعة مغربية في شهرها الثالث المستشفى، بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد. وحضر الطاقم الطبي والعاملون بمركز الحسن الثاني الاستشفائي في فاس لتوديع الصغيرة “سما” ووالدتها بعدما قضتا 14 يوما بينهم، في مشهد يبعث الأمل. وقد أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 116 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد. بدورها، تخطت مصر رسمياً حاجز ألفي إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 126 إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب 13 حالة وفاة، لترتفع بذلك الإصابات إلى 2065 إصابة، و159 وفاة بشكل إجمالي. بدوره، أعلن السودان حظر نقل جميع المسافرين على الطرق بين المدن وتطبيق قوانين الطوارئ لضمان الالتزم بالإجراءات الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي فلسطين قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إن آلاف العمال خسروا فرص عملهم مؤخرا بفعل أزمة فيروس كورونا. وحذر بيان صادر عن الجمعية من “التداعيات الكارثية والخطيرة لأزمة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، يأتي ذلك فيما فرضت السلطات الاسرائيلية إجراءات عزل عامة على المناطق التي يقطنها غالبية من اليهود المتشددين بالقدس المحتلة محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

دوليا، قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني على تويتر إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة وأضاف أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303. في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تسجيل ارقام مرتفعة جدا في أعداد الوفيات والمصابين بها، حيث أعلنت جامعة جونز هوبكنز وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الجامعة في بيان، تم تسجيل 560425 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بما في ذلك 22105 حالات وفاة”. وفي إيطاليا، تم تسجيل 431 حالة وفاة بكوفيد 19 وذلك بالمقارنة مع 619 حالة في اليوم السابق كما تباطأ عدد الإصابات إلى 4092 مقارنة مع 4694 بأمس الاول. وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 19 مارس.وفي إسبانيا توجه بعض الأشخاص إلى محطات المواصلات العامة الرئيسية مرتدين الكمامات الطبية في صباح ماطر امس بعد أن خففت الحكومة إجراءات العزل العام الرامية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 17 ألف شخص في إسبانيا. ومع دخول إسبانيا الشهر الثاني من إجراءات العزل العام، سمحت السلطات لبعض الشركات التي لا يمكنها تشغيل عملياتها عن بعد مثل شركات الإنشاءات والتصنيع بالعودة للعمل امس الاثنين مما أثار انتقادات بعض الزعماء المحليين الذين يخشون من عودة التفشي. لكن ما زال أغلب السكان ملتزمين بعزل منزلي وستظل المتاجر والأماكن العامة مغلقة حتى 24 أبريل على الأقل. بدورها، قالت إدارة الصحة العامة في فرنسا إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع إلى 14393 مقابل 13832 في اليوم السابق. وفي ألمانيا، كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يعارضون تخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي لمكافحة جائحة كورونا. وذلك بحسب استطلاع، أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي. وفي تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع 4789 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع وفاة 97 شخصا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 شخصا.

الى ذلك، قال مسؤولون في نيوزيلندا واستراليا اللتين أشيد بهما عالميا بسبب علامات النجاح المبكرة في مكافحة انتشار فيروس كورونا إن من السابق لأوانه بدء تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي أو إعادة فتح اقتصاداتهما. بدورها، سجلت روسيا 2558 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع يومي قياسي يقفز بإجمالي عدد المصابين في روسيا إلى 18328 حالة. وفي الصين أعلنت السطات الصحية أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من كوفيد19. وتم الإعلان عن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 99 حالة قبل يوم ، من جهتها، أفادت كوريا الجنوبية أن 116 شخصا على الأقل كان قد أُعلن تعافيهم من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مجددا، على الرغم من أن المسؤولين ذكروا أنهم سينظرون عما قريب في تخفيف التوصيات الصارمة التي تهدف لمنع تفشي المرض.