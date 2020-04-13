شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في كندا إلى 734 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بنحو تسعة بالمئة ليصل إلى 734.



وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق البلاد (1500 بتوقيت غرينتش)، ارتفع إجمالي عدد الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إلى 24804. وكان عدد الوفيات بلغ حتى التوقيت ذاته بالأمس 674 بينما بلغ عدد الإصابات 23719.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في كندا إلى 734 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.