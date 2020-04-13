حملة ترامب تجمع أكثر من 212 مليون دولار في الربع الأول من العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري الأمريكي اليوم الإثنين أن اللجنة وحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب جمعتا أكثر من 212 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

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ويشير بيان اللجنة بشأن جمع التبرعات إلى أن حملة ترامب ما تزال تمضي قدما في تعزيز رصيدها رغم وجود أزمة صحية بالبلاد عرقلت حياة الأمريكيين بشكل كبير وأدت لإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

وجمعت حملة ترامب واللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري أكثر من 63 مليون دولار في مارس آذار وهو الشهر الذي تسارعت فيه وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد مما دفع الولايات والسلطات المحلية لمطالبة ملايين الأمريكيين بالبقاء في منازلهم.

وذكرت اللجنة أن جمع الأموال يساهم في تمويل عملياتها الميدانية والتي تجري بأكملها حاليا عبر الإنترنت.