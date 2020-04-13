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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصفية عدد من عناصر داعش فى كركوك شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الاثنين، تصفية عدد من عناصر تنظيم "داعش" فى اشتباك عنيف فى محافظة كركوك شمالى البلاد، بحسب ما ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية
وقالت الخلية فى بيان لها، إن "القوات الأمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، تمكنت من رصد وكر للإرهابيين، بداخله أعداد من عناصر التنظيم في وادي الشاي".
وأضاف البيان: "شرعت قوة مشتركة بإسناد جوي من قبل طيران الجيش بمحاصرة الوكر والاشتباك مع العناصر التي بداخله وقتل عدد منهم"، مشيرا إلى "مقتل عسكري واحد وجرح اثنين في صفوف القوات الأمنية، وأن العملية ما زالت مستمرة".
وقتل منتسب من الشرطة الاتحادية، أمس الأحد وجرح اثنان آخران إثر هجوم لـ"داعش" على قرية المنصورية جنوبي كركوك.
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