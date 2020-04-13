شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10000 وفاة بفيروس كورونا في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الاثنين عشرة الاف وبلغت عشرة الاف و56 وفاة وفق ما اعلن الحاكم اندرو كومو مع تسجيل 671 وفاة اضافية في الساعات ال24 الاخيرة.



وتبقى المنطقة المذكورة الأكثر تضرراً بالوباء في الولايات المتحدة رغم أن الحاكم أفاد أن تباطؤه في ولاية نيويورك يتأكد.

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