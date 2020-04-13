الرئيس الجزائري يقيل مدير المخابرات العسكرية من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

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قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، إنهاء مهام العميد واسيني بوعزة من قيادة جهاز المخابرات العسكرية، وتعيين نائبه العميد عبدالغني راشدي بديلا عنه في المنصب.



جاء ذلك بعد أيام من تعيين العميد عبدالغني راشدي نائبا للمدير العام للمخابرات بصلاحيات واسعة، وفهم حينها أن تبون بدأ في تقليم أظافر الجنرال واسيني بوعزة.

وأشيع أن بوعزة كان يعارض ترشح تبون لمنصب الرئاسة، وكان يدعم خصمه عز الدين ميهوبي، آخر وزير للثقافة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.