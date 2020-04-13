شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تبدأ الأحد خطة لإعادة 50 ألف مواطن عالقين في الخارج‎ بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، خلال مؤتمر صحفي أذاعه تلفزيون الكويت، إن الكويت سوف تبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم تنفيذ خطة لإعادة نحو 50 ألف مواطن كويتي من مختلف أصقاع العالم وفق خطة أقرها مجلس الوزراء اليوم الإثنين.



وهؤلاء المواطنون موجودون خارج البلاد قبل بدء الحظر الذي فرضته الدولة على رحلات الطيران من وإلى الكويت، في إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.

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