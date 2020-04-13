تسجيل ثانى وفاة فى الصومال بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا فى البلاد، وأفاد نائب وزير الصحة محمد سعيد فى تصريح له، أن المتوفى هو مسئول حكومى يشغل منصب نائب بإدارة هيرشبيلى الفيدرالية. و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، بهذه الحالة يرتفع عدد وفيات الفيروس فى الصومال إلى حالتين من أصل 21 إصابة فى عموم البلاد، بينما تماثلت حالة واحدة للشفاء. وكانت وزيرة الصحة الصومالية، قد أعلنت فى وقت سابق من يوم الأربعاء الماضى، إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا دون ذكر تفاصيل عن المريض. وأكدت وزيرة الصحة فوزية أبيكار نور فى تغريدة، أن شخصا توفى بسبب كورونا. وأضافت أنه تم الكشف عن أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 12. ومن جانبه، حذر برنامج الغذاء العالمى، من أن تفشى فيروس كورونا فى الصومال يمكن أن يؤدى إلى تفاقم وضع الأمن الغذائى "الهش " فى البلاد ، إضافة الى تراجع الجهود لبناء قدرة العائلات التى تعتمد على البرنامج لدعم صمود سبل عيشها . وصرحت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى فى جنيف إليزابيث بيرس، فى مؤتمر صحفى، بأن المنظمة الدولية وضعت خططا تحدد أولويات الاحتياجات العاجلة بين الفئات الأكثر ضعفا ، لضمان استجابة سريعة وفعالة فى حالة أسوأ السيناريوهات .

