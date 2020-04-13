شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة روسية تعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا، وفقا للبيان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة روسية تعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.