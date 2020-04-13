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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا.. أعاصير ولاية ميسيسيبي تتسبب بمصرع 11 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
تسببت أعاصير ضربت ولاية ميسيسيبي، الأحد، بمصرع 11 شخصا على الأقل، بحسب تقرير للسلطات المحلية، نشر اليوم الإثنين، في حين أعلنت وكالة إدارة الكوارث في ميسيسيبي، عن أن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، ولحقت أضرار مادية جسيمة بالولاية.
وقالت الوكالة، إن "72 ألف شخص محرومون من التيار الكهربائي"، علما أن هذه الأرقام قد تتغير خلال النهار.
وأعلن تايت ريفز، حاكم الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة حالة الطوارئ، وكتب في تغريدة: "أعلن هذا المساء حالة الطوارئ من أجل سلامة وأمن سكان ميسيسيبي؛ بعد الأعاصير العنيفة التي ضربت الولاية"، مؤكدا للسكان أنهم "ليسوا وحدهم"، موضحا: "نقوم بتعبئة كل الموارد المتوافرة لحماية أهلنا وممتلكاتهم".
وكان المرصد الوطني الأمريكي للأحوال الجوية أصدر تحذيرا بهبوب إعصار، وبعد الظهر كرر الحاكم تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية، وطلب من السكان احترام تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد في حال اضطروا إلى اللجوء إلى مكان عام مخصص لمثل هذه الحالات.
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