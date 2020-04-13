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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «هيومن رايتس واتش» تفضح استغلال أردوغان لكورونا في تقييد الحريات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020
حذرت مؤسسة "هيومن رايتس واتش" الدولية لحقوق الإنسان، من استخدام الحكومة التركية فيروس كورونا من أجل فرض المزيد من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لموقع "أحوال" التركي.
وقالت المنظمة، اليوم الإثنين، في تقريرها، إن الحكومة التركية تستخدم جائحة كورونا كمحاولة لتوسيع السيطرة والرقابة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتابعت أن أحد البنود الرئيسية الثمانية المودجودة في مشروع قانون بشأن التدابير الاقتصادية الجديدة لمعالجة آثار كورونا ستجبر سيجبر المنصات الاجتماعية مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب على تعيين ممثل قانوني للتعامل مع المحاكم التركية.
وأضافت أنه وفقًا للقانون، فإن أمام ممثل كل منصة 72 ساعة لإزالة أي محتوى يغضب الحكومة أو حظر الوصول لبعض الحسابات والإبلاغ كل 3 أشهر عن المحتويات التي تمت إزالتها.
وتابعت أن المنصات ستكون مطالبة أيضًا بتخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد، ما يعني أنه يمكن للسلطات أن تطلب الوصول إليها، مضيفة أن عدم الامتثال للقانون قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 5 مليون ليرة تركية أي ما يعادل 746 ألف دولار.
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