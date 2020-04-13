مصلحة الطلاب بالقوات اللبنانية ناشدت الجامعات الخاصة للنّظر في ظروف الأهالي 

أشارت مصلحة ​الطلاب​ في حزب ​القوات اللبنانية​ إلى انه "في ظلّ ​الوضع الاقتصادي​ المتردّي الذي تسبب بارتفاع نسب ​البطالة​، إضافة إلى الوضع الصّحّي الخطير الذي فرضه ​فيروس كورونا​، وتشديد ​الحكومة​ على ضرورة الإلتزام ب​الحجر المنزلي​، ونظرًا إلى أنّ التّعلّم بات عن بُعد وعبر ​الإنترنت​، مخفّضًا بذلك كلفة التّعليم على ​الجامعات​، وإيمانًا منّا بضرورة متابعة الطلّاب لعامهم الدراسي من دون انقطاعٍ أو إبطاء، نناشد الجامعات الخاصّة للنّظر في ظروف الأهالي عن كثب والتعاطف معهم في ظلّ هذه الظروف ​القاهرة​، بهدف إيجاد مخارج وحلول لتخفيض الأقساط الجامعيّة".

وأكدت المصلحة انها لن تستكين ولن تغض النظر عن هذه المطالب كي لا تؤول الأمور إلى الأسوأ، لما في ذلك من تداعيات سلبيّة على الطلّاب وسنتهم الدّراسيّة.