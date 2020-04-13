مستشفى بشري: خمس اصابات جديدة بكورونا في القضاء ونتائج طاقمنا سلبية

أعلنت إدارة ​مستشفى بشري​ الحكومي، عن صدور نتائج 123 فحص PCR التي أجريت يوم أمس الأول وكانت النتائج كالتالي: ثلاث ​حالات​ جديدة في بشري، حالة جديدة في برحليون، حالة واحدة في شكا. وبذلك "يكون العدد الاجمالي للحالات الايجابية في ​قضاء بشري​ حتى الآن 64 حالة ايجابية من بينهم حالة تتماثل للشفاء".

وذكر أن "طاقم المستشفى الطبي في مركز الحجر، كانت نتائجه سلبية".