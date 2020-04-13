مستشفى بشري: خمس اصابات جديدة بكورونا في القضاء ونتائج طاقمنا سلبية

أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي، عن صدور نتائج 123 فحص PCR التي أجريت يوم أمس الأول وكانت النتائج كالتالي: ثلاث حالات جديدة في بشري، حالة جديدة في برحليون، حالة واحدة في شكا. وبذلك "يكون العدد الاجمالي للحالات الايجابية في قضاء بشري حتى الآن 64 حالة ايجابية من بينهم حالة تتماثل للشفاء".
وذكر أن "طاقم المستشفى الطبي في مركز الحجر، كانت نتائجه سلبية".
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