وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين ب​فيروس كورونا​، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.

وخلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لفت إلى أن "شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول، وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية"، مضيفاً: "نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية"، مؤكداً أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوما.

وكان بوتين قد أشار إلى أن الأوضاع في روسيا فيما يخص فيروس كورونا تسير للأسوأ، لافتاً إلى أن بلاده قد تضطر لاستعانة بوزارة الدفاع لمواجهة هذا الفيروس.

وأوضح أنه "رغم صعوبة الوضع نجحنا حتى الآن في اتباع نهج استباقي في التعامل مع كورونا"، معتبراً أن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" في المعركة ضد العدوى.

وأشار بوتين إلى أننا "بحاجة إلى إجراءات طويلة الآمد لمواجهة الفيروس"، طالباً من الحكومة العمل بشكل متواصل، لافتاً إلى إلى أننا "إتفقنا على تفعيل عمل الفرق الطبية بجميع المدن وتحسين أجور القطاع الطبي"، ومعتبراً أنه يجب التنسيق بين الأقاليم بشكل فعال بما في ذلك على مستوى المستشفيات العامة والخاصة.

