الصحة العالمية: لضرورة التأني برفع القيود نظراً لانشار كورونا السريع

لفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن "قرار فرض القيود أو رفعها، يجب أن يرتكز على حماية صحة الناس"، مشددةً على ضرورة "التأني برفع القيود نظراً لانتشار كورونا السريع".
وأكدت المنظمة أنها "ستصدر 6 إرشادات غداً للدول الراغبة في تخفيف الحظر المرتبط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كما شددت على ضرورة "أن تكون أنظمة الصحة قادرة على متابعة أي إصابة جديدة، والسيطرة على العدوى قبيل التفكير بتخفيف القيود".
وأفادت المنظمة بأن "تراجع الإصابات المحالة للمستشفيات لا يعني انتهاء خطر كورونا".
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