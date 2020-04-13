قرقاش: لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في ​الامارات​ ​أنور قرقاش​ على ضرورة "الالتفاف الدولي حول قرار التحالف بوقف النار في ​اليمن​"، مشيرا الى ان "التحالف يجدد التأكيد على جديته في التوصل لحل شامل في اليمن".

ورأى قرقاش أن "لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص ​السلام​ في اليمن"، معتبرا انه " لا يجب انتهاز وقف النار لترتيب المواقع".

وفي وقت ساب، أعلن التحالف، الذي تقوده ​السعودية​، عن وقف ل​إطلاق النار​ في اليمن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، قد دعا الشهر الماضي إلى وقف إطلاق النار في القتال في اليمن، وتكثيف الجهود لمواجهة احتمال انتشار ​فيروس كورونا​.