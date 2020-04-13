قرقاش: لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش على ضرورة "الالتفاف الدولي حول قرار التحالف بوقف النار في اليمن"، مشيرا الى ان "التحالف يجدد التأكيد على جديته في التوصل لحل شامل في اليمن".
ورأى قرقاش أن "لا بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السلام في اليمن"، معتبرا انه " لا يجب انتهاز وقف النار لترتيب المواقع".
وفي وقت ساب، أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية، عن وقف لإطلاق النار في اليمن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، قد دعا الشهر الماضي إلى وقف إطلاق النار في القتال في اليمن، وتكثيف الجهود لمواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا.
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