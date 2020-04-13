البنتاغون يعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في صفوف العاملين فيه إلى 4528

افادت قناة الجزيرة بأن وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في صفوف العاملين فيه إلى 4528.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أعلن أن "قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية يعود لي وليس لحكام الولايات".
وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن "فشل الاتحاد الأوروبي في تقييد السفر من الصين والمناطق المتضررة من الفيروس كما فعلت الولايات المتحدة تسبب بظهور إصابات".
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