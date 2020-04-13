البنتاغون يعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في صفوف العاملين فيه إلى 4528

افادت ​قناة الجزيرة​ بأن ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين ب​كورونا​ في صفوف العاملين فيه إلى 4528.

وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن أن "قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية يعود لي وليس لحكام الولايات".

وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن "فشل ​الاتحاد الأوروبي​ في تقييد السفر من ​الصين​ والمناطق المتضررة من الفيروس كما فعلت ​الولايات المتحدة​ تسبب بظهور إصابات".

إضغط للمزيد