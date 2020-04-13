ترامب: قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية يعود لي وليس لحكام الولايات

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن "قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية يعود لي وليس لحكام الولايات".
وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن "فشل الاتحاد الأوروبي في تقييد السفر من الصين والمناطق المتضررة من الفيروس كما فعلت الولايات المتحدة تسبب بظهور إصابات".
أما حكام الولايات فقد كانوا آخر من وجه إليهم ترامب أسهم الاتهامات على "تقاعسهم عن القيام بواجباتهم" والاستعداد المبكر لمواجهة تبعات فيروس كورونا، ونال حاكما ولاية نيويورك أندرو كومو وولاية ميتشيغان غريتشن ويتمار حصة من الانتقادات، وطالبهم بعدم تسيس قضية كورونا خدمة لأهداف سياسية ضيقة.
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