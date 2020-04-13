ترامب: قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية يعود لي وليس لحكام الولايات

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أن "قرار إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية يعود لي وليس لحكام الولايات".

وفي وقت سابق، اعتبر ترامب أن "فشل ​الاتحاد الأوروبي​ في تقييد السفر من ​الصين​ والمناطق المتضررة من الفيروس كما فعلت ​الولايات المتحدة​ تسبب بظهور إصابات".

أما حكام الولايات فقد كانوا آخر من وجه إليهم ترامب أسهم الاتهامات على "تقاعسهم عن القيام بواجباتهم" والاستعداد المبكر لمواجهة تبعات ​فيروس كورونا​، ونال حاكما ولاية ​نيويورك​ ​أندرو كومو​ وولاية ميتشيغان غريتشن ويتمار حصة من الانتقادات، وطالبهم بعدم تسيس قضية كورونا خدمة لأهداف سياسية ضيقة.