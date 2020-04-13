الخارجية الكويتية: 35 ألف مغترب كويتي سجلوا بياناتهم الصحية للعودة إلى البلاد

أشار وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى أن "35 ألفاً من المواطنين بالخارج سجلوا بياناتهم الصحية من أجل العودة إلى البلاد"، لافتاً إلى أن " عودة مواطنينا في الخارج تتم وفق شروط وضوابط وزارة الصحة".
وأفاد الصباح بأن "الكويت ستبدأ الأحد المقبل بإجلاء مواطنيها في الخارج وحتى الشهر المقبل"، موضحاً أن "المرحلة الأولى لنقل مواطنينا ستتم الأحد من من دول التعاون الخليجي ومصر وتركيا".
كما شدد على أن "البعثات الدبلوماسية ستكون آخر من يتم إجلائهم وعودتهم للبلاد"، منوّهاً بأن "عودة الطلاب من الخارج ستكون طواعية وهم أصحاب القرار".
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