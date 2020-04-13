الخارجية الكويتية: 35 ألف مغترب كويتي سجلوا بياناتهم الصحية للعودة إلى البلاد

أشار وزير خارجية ​الكويت​ ​أحمد ناصر​ المحمد الصباح، إلى أن "35 ألفاً من المواطنين بالخارج سجلوا بياناتهم الصحية من أجل العودة إلى البلاد"، لافتاً إلى أن " عودة مواطنينا في الخارج تتم وفق شروط وضوابط ​وزارة الصحة​".

وأفاد الصباح بأن "الكويت ستبدأ الأحد المقبل بإجلاء مواطنيها في الخارج وحتى الشهر المقبل"، موضحاً أن "المرحلة الأولى لنقل مواطنينا ستتم الأحد من من ​دول التعاون الخليجي​ ومصر وتركيا".

كما شدد على أن "البعثات الدبلوماسية ستكون آخر من يتم إجلائهم وعودتهم للبلاد"، منوّهاً بأن "عودة الطلاب من الخارج ستكون طواعية وهم أصحاب القرار".